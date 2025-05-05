هنأ أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، النادي الأهلي بمناسبة تحقيق فريق كرة القدم بالنادي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، إثر تغلّبهم في المباراة النهائية على كاواساكي فرونتال الياباني بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله بجدة. وقال أمير منطقة تبوك في برقية لرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الدكتور خالد العيسى: «يطيب لنا بمناسبة تحقيق النادي الأهلي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، أن أعرب لكم وللجهاز الفني والإداري واللاعبين عن خالص التهاني والتبريكات بهذا الإنجاز، والذي يأتي تجسيداً للدعم الكبير والاهتمام والرعاية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد -حفظهما الله- لشباب الوطن لاعتلاء منصات التتويج في كافة المجالات، متمنياً لكم مزيداً من التوفيق».من جانبه، أعرب رئيس النادي الأهلي الدكتور خالد العيسى عن شكره وامتنانه لأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز على هذه التهنئة التي اعتادها الجميع في الوسط الرياضي منه كأحد الرموز الرياضية المهمة في الوطن.