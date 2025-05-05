عبّر مدرب فريق الأهلي ماتياس يايسله عن فخره باللاعبين، عقب تتويجهم بكأس دوري أبطال آسيا للنخبة وتغلّبهم في النهائي على كاواساكي فرونتال الياباني بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله بجدة، بحضور أكثر من (58) ألف مشجع، موضحًا أن فريقه قدّم أداءً جماعيًا مميزًا طوال البطولة، وقال: «أنا فخور جدًا بما قدمه اللاعبون، خصوصًا على المستوى الدفاعي، ولعبنا كل مباراة رائعة ومميزة، طوال التسعين دقيقة»، مشيدًا بالدعم الجماهيري الكبير منذ أولى مبارياتهم حتى المباراة النهائية، وقال:«جماهير عاشقة لناديها كانت الداعم الحقيقي للاعبين طوال مشوارهم الآسيوي والكأس أقل هدية تقدم لهم»، مقدمًا شكره لجميع العاملين بالنادي الأهلي ولاعبيه.من جانبه أشاد مدرب فريق كاواساكي الياباني هاسيبي بأداء لاعبي خصمه الأهلي، مبديا أسفه لجماهير فريقه عن الخسارة قائلًا: «أنا غير سعيد بهذه النتيجة غير المتوقعة، حيث استقبلنا هدفين من أخطاء فردية ولم نتمكن من تصحيح الأخطاء بسبب قوة الخصم والروح التي صاحبت فريقهم طيلة المباراة، وأن التبديلات التي أجريتها لم تكن صحيحة»، مشيرًا إلى أن فريقه دافع بشكل جيد ولكن الحظ غلبهم.وأوضح مدرب كاواساكي أن الفوارق الفنية مختلفة بشكل كبير، مؤكدًا أن عليهم استثمار كرة القدم في اليابان كما فعلت المملكة العربية السعودية التي أصبحت نموذجًا مميزًا في تطوير كرة القدم.