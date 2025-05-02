تتجه أنظار عشاق الكرة الآسيوية بصفة عامة والسعودية بصفة خاصة نحو استاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة لمتابعة نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة الذي يجمع ممثل الوطن فريق الأهلي بنظيره فريق كاواساكي الياباني عند تمام الساعة 7:30 من مساء السبت.يتفوق الأهلي من ناحية القيمة التسويقية عن منافسه في لقاء الليلة فريق كاواساكي الياباني بفارق كبير جداً نحو 154 مليون يورو، ووفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» العالمي فإن القيمة السوقية لفريق الأهلي تبلغ 169.93 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة السوقية للفريق الياباني 15.3 مليون يورو، وهذا الرقم يتفوق عليه 4 لاعبين من الأهلي وهم إيفان توني الذي يعد الأغلى قيمة بين اللاعبين بـ28 مليوناً، ويليه جالينو بـ27 مليوناً، وخلفه يأتي فيغا بـ23 مليوناً، ومن ثم إيبانيز بـ18 مليون يورو.ويدخل فريق الأهلي هذا اللقاء بإنجاز سيكون فريداً ومميزاً في حالة تتويجه باللقب وهو عدم تعرضه للخسارة في مشواره في هذه البطولة، إذ جاء ثاني مجموعة غرب آسيا برصيد 22 نقطة وبفارق الأهداف عن المتصدر الهلال، إذ فاز الأهلي في 7 لقاءات وتعادل في لقاء وحيد، وفي دور الـ16 تفوق الأهلي على الريان القطري ذهاباً وإياباً (1/ 3، 2/ 0)، وفي دور الـ8 تخطى منافسه بوريرام التايلندي بثلاثية نظيفة، وفي نصف النهائي تفوق الأهلي على مواطنه الهلال بثلاثة أهداف لهدف، وأحرز هجومه خلال البطولة 32 هدفاً ويتصدر قائمة الهدافين رياض محرز برصيد 8 أهداف ويليه الثنائي روبرتو فيرمينو وإيفان توني ولكل منهما 5 أهداف.فيما يدخل فريق كاواساكي الياباني هذا اللقاء بعد أن احتل المركز الثاني أيضاً في مجموعة شرق آسيا برصيد 15 نقطة حصدها من 5 انتصارات وخسارتين، وفي دور الـ16 انتصر على شنغهاي الصيني، وفي نصف النهائي تخطى كاوازاكي نظيره السد القطري بنتيجة 3/2، وبذات النتيجة انتصر على النصر في نصف النهائي، وأحرز هجومه 23 هدفاً جاءت 10 منها في الأدوار الإقصائية، ويتصدر الهدافين لديه اللاعب البرازيلي مارسينيو برصيد 4 أهداف.