في مفاجأة صادمة لجماهير الكرة المصرية، تلقى منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما هزيمة ثقيلة بنتيجة 4 - 1 أمام نظيره منتخب سيراليون، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب، التي تستضيفها مصر حتى 18 مايو 2025، والمؤهلة لكأس العالم للشباب في تشيلي.

بهذه النتيجة يتصدر منتخب سيراليون المجموعة برصيد 4 نقاط، خلفه منتخب مصر بثلاث نقاط، ويحل منتخب جنوب أفريقيا ثالثا بالرصيد نفسه، ثم يأتي منتخب زامبيا رابعاً برصيد نقطة، وتنزانيا خامساً بدون رصيد من النقاط.

وسجل المنتخب السيراليوني هدفاً في الدقيقة 25، ولكن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد، كما بدأ منتخب مصر المباراة بتفاؤل بعد فوزه في الجولة الأولى على جنوب أفريقيا (1-0)، وتقدم مبكرا في الشوط الأول بهدف رائع سجله أحمد خالد كاباكا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفراعنة الصغار.

لكن الشوط الثاني شهد انهيارا دفاعيا وهجوميا غير متوقع، حيث سيطر منتخب سيراليون على مجريات اللعب، وسجل أربعة أهداف، ثلاثة منها حملت توقيع اللاعب كامارا (هاتريك)، بينما أضاف «باه» هدفاً من ركلة جزاء.

ورغم محاولات المنتخب المصري الوصول إلى مرمى الخصم، إلا أن الفرص أُهدرت بسبب ضعف اللمسة الأخيرة والإرهاق البدني الواضح للاعبين.

دخل المنتخب المصري المباراة بتشكيل أساسي أعلنه المدير الفني أسامة نبيه، ضم: عبد المنعم تامر في حراسة المرمى، محمد سمير، عبد الله بوستنجي، أحمد عابدين، مهاب سامي، أحمد خالد كاباكا، محمد السيد، أحمد وحيد، محمد عبد الله، عمر خضر، ومهند محمد.

وفي المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أعرب المدير الفني لمنتخب مصر للشباب أسامة نبيه عن أسفه الشديد للخسارة القاسية، مقدماً اعتذاره للجماهير المصرية. وقال: «النتيجة مخيبة للآمال ونعتذر عنها بالتأكيد. قدمنا مباراة افتتاحية جيدة أمام جنوب أفريقيا، لكن أمام سيراليون وصلنا لمرمى المنافس كثيرا، لكن الكرة أحيانا تعاقبك. كان لدينا انفراد لمحمد عبد الله، لكن الكرة لم تدخل المرمى».

وأضاف: «اللاعبون صغار في السن ولم يتعودوا على هذا الضغط البدني والنفسي. مباراة جنوب أفريقيا استنزفت جهدهم، والتعديل في التشكيلة كان محدودا، حيث دفعنا بعمر خضر ومهند محمد فقط».

واختتم «نبيه» تصريحاته بالتأكيد على الاستعداد للمباراة القادمة أمام زامبيا، قائلاً: «نستعد لتعويض هذه الخسارة أمام زامبيا بعد يومين، وسنعمل على تصحيح الأخطاء».

وأثارت الخسارة موجة من الغضب والإحباط بين الجماهير المصرية، خصوصاً أن المباراة أقيمت على أرض الوطن، وانتشرت تعليقات ساخرة وناقدة على منصة «إكس»، حيث وصف البعض النتيجة بـ«الفضيحة»، مشيرين إلى ضعف الأداء واختيارات الجهاز الفني.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة تنزانيا السبت القادم 3 مايو على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في مباراة حاسمة لتعويض الخسارة واستعادة آمال التأهل. ويخطط الجهاز الفني لإجراء تدريبات مكثفة لتحسين اللياقة البدنية والتركيز الذهني للاعبين.