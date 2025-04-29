يواصل النجم النصراوي مارسيلو بروزوفيتش تألقه مع فريقه في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد أن وضع بصمته على جميع الهجمات، نظراً لقدرته على بناء اللعب من مركزه. ويسعى في دور نصف النهائي عندما يقابل فريق كاوازاكي الياباني، لعدد يفوق 100 تمريرة ناجحة.وبحسب موقع «سوفا سكور»، يعتبر اللاعب بروزوفيتش هو الوحيد من أندية غرب آسيا الذي وقع على 100 تمريرة ناجحة على الأقل في أكثر من مباراة، وحقق هذا الرقم مرتين، الأولى ضد يوكوهاما الياباني بـ100، والثانية أمام استقلال طهران الإيراني بـ107.