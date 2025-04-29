يقف النصر ونجومه بقيادة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو على أعتاب دخول التاريخ الآسيوي عندما يواجه نظيره فريق كاواساكي فرونتال الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك على استاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم مجموعة من أبرز الأرقام والحقائق الخاصة بالمواجهة المنتظرة.وستكون هذه أول مواجهة على الإطلاق بين الفريقين، كما أنها المرة الأولى التي يلتقي فيها كاواساكي فرونتال مع فريق من السعودية، أما النصر، فيخوض ثاني مباراة له توالياً أمام فريق ياباني بعد فوزه في ربع النهائي على يوكوهاما مارينوس، ولم يتعرض كاواساكي لأي خسارة في مواجهاته السابقة أمام فرق من غرب آسيا في البطولة القارية، إذ تعادل مرتين بنتيجة 0-0 مع سيباهان الإيراني في نسخة 2007، ثم فاز 3-2 على السد القطري في ربع نهائي هذه النسخة.ويخوض النصر الدور قبل النهائي للمرة الثالثة منذ عام 2020، ولا يتفوق عليه في هذا الجانب سوى مواطنه الهلال الذي بلغ هذا الدور أربع مرات في آخر خمس نسخ، ومع ذلك، لم يسبق للنصر أن تأهل إلى النهائي، بعد وصوله إلى قبل النهائي لأول مرة في تاريخه، يطمح كاواساكي فرونتال ليكون خامس فريق ياباني يبلغ نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد أندية أوراوا ريد دايموندز، وغامبا أوساكا، وكاشيما أنتلرز، ويوكوهاما مارينوس.ويدخل الفريقان المواجهة وهما يمتلكان سجلاً تهديفياً قوياً، إذ سجل كل منهما 24 هدفاً في مشواره نحو المربع الذهبي، ويبتعد كاواساكي بثلاثة أهداف فقط عن أفضل حصيلة تهديفية له في البطولة، والتي حققها في نسخة 2021، وأظهر النصر فعالية هجومية كبيرة أمام يوكوهاما مارينوس، إذ سدد 13 كرة على المرمى، سكنت منها أربع كرات الشباك. أما كاواساكي، فقد سجل ثلاثة أهداف من أصل سبعة تسديدات على المرمى في مباراته أمام السد.ورفع كريستيانو رونالدو رصيده إلى ثمانية أهداف في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا للنخبة بعد هدفه في شباك يوكوهاما؛ ليصبح الهداف التاريخي للنصر في نسخة واحدة من البطولة، متفوقاً على المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي سجل سبعة أهداف في نسخة 2020. ويُعد هذا الرقم الأعلى لرونالدو في بطولة قارية منذ تسجيله 15 هدفاً في دوري أبطال أوروبا موسم 2017-2018.وسجل البرازيلي مارسينيو خمسة أهداف مع كاواساكي في النسخة الحالية، ليصبح على بُعد هدف واحد فقط من معادلة الرقم القياسي لأكثر لاعب تسجيلاً للنادي في نسخة واحدة من البطولة، والمسجل باسم لياندرو دامياو (2021) ويو كوباياشي (2017). ويأمل مارسينيو أن يواصل تألقه في مواجهة الأربعاء.