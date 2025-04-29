يخوض ممثل الوطن فريق النصر لقاء مهماً عندما يواجه نظيره فريق كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة وذلك الساعة 7:30 من مساء غد الأربعاء على استاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.يدخل فريق النصر هذا اللقاء محملاً بآمال وطموحات الجماهير السعودية عموماً والنصراوية خصوصاً لتحقيق الفوز ليكون نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة سعودي - سعودي لأول مرة في تاريخ بطولات القارة الصفراء.وكان النصر قد بدأ مشواره في البطولة بتحقيق المركز الثالث في مجموعة غرب آسيا خلف مواطنيه الهلال والأهلي برصيد 17 نقطة حصدها من 5 انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة، وفي دور الـ 16 التقى النصر فريق الاستقلال الإيراني وبعد التعادل ذهاباً في إيران دون أهداف انتصر النصر في لقاء الإياب في الرياض بنتيجة 3/ صفر أحرزها كل من: جون دوران (هدفين)، وكريستيانو رونالدو، وفي دور نصف النهائي اكتسح النصر الفريق الياباني يوكوهاما بأربعة أهداف لهدف أحرزها دوران (هدفين)، ورونالدو، وساديو ماني.ويعتمد المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي على طريقة 4 – 4 – 2 بوجود الثنائي رونالدو ودوران في خط المقدمة وخلفهما الرباعي أوتافيو وعلي الحسن وبروزوفيتش وساديو ماني، فيما يتواجد في حراسة المرمى الحارس البرازيلي بينتو وأمامه رباعي الدفاع سلطان الغنام وسيماكان وعلي لاجامي ونواف بوشل.فيما يدخل فريق كاواساكي فرونتال الياباني هذا اللقاء بعد أن احتل وصافة مجموعة شرق آسيا برصيد 15 نقطة حصدها من 5 انتصارات وخسارتين، وفي دور الـ 16 انتصر على شنغهاي الصيني بمجموع اللقاءين 4/ 1، وفي نصف النهائي تخطى كاواساكي نظيره السد القطري بنتيجة 3/ 2 بعد أن امتد اللقاء لأشواط إضافية، ويسعى الفريق الياباني للوصول للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخه، وليكون خامس فريق ياباني يصل لنهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.مباراة نصف النهائي في دوري أبطال آسياالنصر السعودي × كاواساكي الياباني7:30 مساء