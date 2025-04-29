أكّد حارس مرمى فريق كاوازاكي فرونتال الياباني لويس ياماغوتشي عزمه على قيادة فريقه لبلوغ نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025 في جدة، بعدما أسهم في وصول الفريق الياباني إلى الدور قبل النهائي للمرة الأولى في تاريخه.وكان ياماغوتشي وزملاؤه قد تفوقوا على نادي السد القطري، ليضربوا موعداً قبل النهائي مع نادي النصر، إذ شدّد الحارس البالغ من العمر 26 عاماً على أنّ فريقه لا ينوي التوقف عند هذا الحد أمام كريستيانو رونالدو ورفاقه.وقال ياماغوتشي بعد مواجهة السد: «لدينا الكثير من الأمور الدفاعية التي علينا مراجعتها، وأنا أول من يتحمّل المسؤولية، لا سيما الهدف الأول جاء نتيجة خطأ مني، لكنني تجاوزت ذلك سريعاً وركّزت على ما هو قادم ونسيت الخطأ ولعبت بقية المباراة بأفضل أداء ممكن».وأضاف: «بلوغ قبل النهائي كان بالفعل هدفاً سعينا إليه، إنه أمر تاريخي بالنسبة للنادي ولا نريد التوقف هنا، بل نرغب في المضي حتى النهاية والتتويج باللقب».وتابع: «تركيزنا الآن منصبّ على المباراة القادمة أمام النصر، وهو فريق كبير ويضم نخبة من اللاعبين، لذا علينا أن نكون حذرين جداً، ولا نمنحهم أي فرصة وسنحاول ألا نتيح لهم العدد المعتاد من الفرص، وستكون مباراة رائعة، وأنا متحمّس جداً لها وأتطلع لخوضها».وقد حظي كاوازاكي فرونتال بمساندة نحو 200 مشجع سافروا إلى جدة وتابعوا المباراة على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، إلا أن هذا العدد سيتضاءل مقارنة بالجماهير المنتظرة لنادي النصر في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، لكن ياماغوتشي بدا غير قلق من الأجواء المرتقبة.واختتم حديثه بقوله: «سمعنا أصداء الجماهير في ملعبنا التدريبي عندما واجهوا يوكوهاما مارينوس، لذا نحن مستعدون لذلك. علينا فقط أن نركّز على ما يجب فعله داخل الملعب وألا نغرق في أجواء المدرجات. سنقدم أداءً جيداً».