أكد الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان أن مواجهة فريقه مع أرسنال، غداً (الثلاثاء)، على ملعب الإمارات في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون قوية وصعبة على الفريقين.وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي الذي عُقد في لندن ليلة المواجهة المرتقبة: أعتقد أننا أقوى مما كنا عليه في أكتوبر عندما خسرنا هنا في دور المجموعات، وقد أثبتنا ذلك على أرض الملعب، ومشوارنا في دور المجموعات كان مليئاً بالتحديات أمام منافسين كبار وكانت أشبه بالنهائيات وهو ما ساعدنا على التطور وتجاوز الصعاب، واليوم نحن أكثر جاهزية وأكثر ثقة، ونسعى لصناعة التاريخ، والبداية ستكون من خلال مواجهة أرسنال ذهاباً وإياباً، ورغم أن الفريقين يملكان الهدف نفسه، لكن المفتاح يكمن في كيفية إدارة الضغوط.وأضاف إنريكي قائلاً: أرسنال من أفضل فرق أوروبا، ويقدمون أداء رائعاً مع مدربهم لسنوات عديدة، ويستحقون التواجد في قبل النهائي، ولكن أنا معجب بباريس أكثر من أي فريق آخر، وبالطبع تفضيلات الناس لفريق عن آخر تكون مختلفة، هذا أمر طبيعي.وعن الأجواء داخل الفريق الباريسي قال إنريكي: الأجواء داخل الفريق استثنائية، رغم أنني أشعر أن الأجواء في الإعلام تبدو سلبية، قد أكون مخطئاً، ولكن لست خائفاً، جميع اللاعبين جاهزون، ونستعد لكل شيء بما في ذلك التعامل مع الكرات الثابتة، التأهل للنهائي هدف صعب للغاية، ولكننا فريق طموح، ونتطلع لإنجاز تاريخي غير مسبوق، نثق في أنفسنا، وأحياناً لا نقدم أداء جيداً، ولكن هذا وارد.