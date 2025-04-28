تسببت أزمة انقطاع التيار الكهرباء على أجزاء كبيرة من إسبانيا في حرمان رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا من السفر إلى مدينة نيون السويسرية ومؤازرة فريق درجة الشباب في النادي، الذي كان يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا للشباب أمام طرابزون سبور التركي، وهي المباراة التي كسبها برشلونة بنتيجة (4-1).‎وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن لابورتا كان في طريقه إلى مطار برشلونة لمساندة الفريق في مواجهة طرابزون، لكنه لم يتمكن من ركوب الطائرة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وبالتالي، تعطل جدول أعمال لابورتا، إذ أدى انقطاع الكهرباء إلى تعطيل حركة المرور والطرق وتوقف القطارات ومترو الأنفاق، مع إغلاق بعض الشركات والجامعات.