اختار مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا كلمات جديدة لتحفيز جماهيره قبل المواجهة المرتقبة التي ستقام مساء الغد على ملعب الإمارات وتجمع أرسنال وباريس سان جيرمان في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، وخاطب المدرب الإسباني جماهير فريقه قائلاً: نريد صخباً ودعماً أكبر مما حصلنا عليه في مباراتنا السابقة أمام ريال مدريد، أنا لا أبالغ، احضروا للملعب مرتدين قمصانكم وشورتاتكم وأحذيتكم لتلعبوا كل كرة معنا، لابد أن يكون يوماً مميزاً، لابد أن يكون أهم يوم منذ افتتاح هذا الملعب.ويستعد أرسنال لمواجهة حاسمة أمام بطل الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان، عقب أن لفت الأنظار بسحقه في ربع النهائي حامل لقب دوري أبطال أوروبا ريال مدريد بنتيجة (5-1) في مجموع المباراتين.وأشار مدرب أرسنال إلى أنه يشعر بالحماس في أعين لاعبيه، مؤكداً أن نظراتهم في التدريبات تمنحه شعوراً بأنهم يريدون لعب المباراة في أقرب وقت ممكن، متمنياً أن يوفقوا في تحقيق لحظة تاريخيه والفوز والتأهل للنهائي الكبير.