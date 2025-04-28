‎أصدرت منصة «أوبتا» الإحصائية بيانات جديدة حول فرص الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.ويلعب أرسنال مع باريس سان جيرمان في النصف نهائي الأول، فيما يلعب برشلونة ضد إنتر ميلانو في النصف الثاني، وبناءً على الوضع الحالي للفرق وبياناتها الدفاعية والهجومية، خلص الحاسوب العملاق إلى أنَّ أرسنال هو المرشح الأوفر حظّاً للفوز باللقب. ومن بيّن الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي، يمتلك إنتر ميلانو أدنى احتمالات الفوز النهائي.‎وجاءت احتمالات الفوز بدوري أبطال أوروبا وفقاً لـ«أوبتا» على الشكل التالي:‎أرسنال - 31.3%‎برشلونة - 27.4%‎باريس سان جيرمان - 22%‎إنتر ميلانو - 19.2%