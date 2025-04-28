تأكد غياب نجم أستون فيلا الإنجليزي ماركوس راشفورد، حتى نهاية الموسم الحالي بداعي إصابة في أوتار الركبة.وأنهت الإصابة موسماً مميزاً للنجم الإنجليزي المعار من مانشستر يونايتد، الذي وجد ضالته باللعب لفريق أستون فيلا واستعاد مستوياته المميزة عقب انخفاض كبير في مستواه خلال وجوده مع مانشستر يونايتد.وفي 17 مباراة مع أستون فيلا، سجل المهاجم البالغ من العمر 27 عاماً أربعة أهداف وقدّم ستّ تمريرات حاسمة.‎مع تبقي أربع جولات على نهاية الموسم، يحتل أستون فيلا المركز السابع. ومن المقرر أن يواجه فولهام وبورنموث وتوتنهام ومانشستر يونايتد قبل نهاية الموسم.