‎شارك نجم تشلسي وريال مدريد السابق، إيدين هازارد، في سباق مايوركا 312 الشهير لسباقات الدراجات الهوائية للهواة، وفقاً لما ذكرته صحيفة «ذا صن».يُقام السباق في مايوركا، ويغطي الجزيرة بأكملها وينتهي في بلايا دي مورو. ونجح البلجيكي المعتزل في أن يُكمل السباق حتّى نهايتهِ، حيث قطع مسافة 167 كيلومتراً ووصل إلى خط النهاية.‎وتحدّث هازارد عن السباق معبّراً عن سعادته بهكذا مشاركة فريدة، مضيفاً أنّ السباق كان صعباً وعانى بشدّة من ألم ساقيه. واعترف أنّ عليّه «التدرب أكثر قليلاً وخسارة القليل من الوزن، وبعد ذلك سيكون الأمر مثاليّاً».