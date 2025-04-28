يشارك المنتخب السعودي للخماسي الحديث في بطولة اتحاد غرب آسيا لـ«الليزر رن» (فردي) رجال وسيدات، برعاية وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب في الكويت عبدالرحمن المطيري، التي ستقام في الكويت خلال الفترة من 30 أبريل الجاري إلى 2 مايو 2025، وتضم سبعة منتخبات وهي (السعودية، الكويت، الإمارات، العراق، البحرين، سورية، لبنان)ويخوض الأخضر السعودي منافسات البطولة بـ15 لاعباً ولاعبة في ستّ فئات (عمومي وناشئين وتحت 19 و17 و15 و13 عاماً) وهم محمد باهيثم وعبدالرحمن العنزي وتامر مسعود ووسام بكري وسعيد الزهراني وماهر الزهيري وعبدالله الشمراني وإبراهيم العنزي وعمر الزهراني، واللاعبات هديل القوسي وبيان الصيعري وريماس الزبيدي ولمار الشهري وهالة مسعود وفاطمة الصيعري.وستغادر بعثة المنتخب السعودي إلى الكويت، غداً (الثلاثاء)، بوجود بدر بالعبيد من إدارة المنتخبات، بعد أن أنهى الأخضر استعداداته بتدريبات في معسكرات داخلية بتبوك وجازان وجدة.