استضافت «نيوم» الكأس الرسمية لدوري أبطال آسيا للنخبة في جولة خاصة شملت مجتمعاتها ومناطقها المختلفة، تزامناً مع اقتراب موعد المباراة النهائية المرتقبة، المقرر إقامتها في جدة السبت 3 مايو القادم.وبصفتها الشريك المقدّم لمنافسات ربع النهائي، بما في ذلك المباراة الختامية، استقبلت «نيوم» الكأس في عدد من أبرز مواقعها الممتدة على مساحة المشروع البالغة 26500 كيلومتر مربع، وشملت الجولة «منحدرات تروجينا»، ومركز «رياضات المغامرة» على الشاطئ، إضافة إلى «محمية نيوم» الطبيعة.رافق الجولة سفير نادي نيوم الرياضي محمد البريك، وسلطت كل محطة من محطاتها الضوء على إسهامات «نيوم» المتزايدة في بناء مجتمع متعدد الثقافات، وتقديم مفاهيم جديدة لأنماط الحياة الصحية، وترسيخ اقتصاد حيوي مزدهر.كما استعرضت الجولة تنوع الرياضات التي تحتضنها «نيوم» وتسعى إلى تطويرها، بدءاً من كرة القدم والتزلج على الثلوج، وصولاً إلى ركوب الأمواج والرياضات المائية والجبلية الأخرى.وقالت رئيسة قطاع الرياضة في «نيوم» جان باترسون: «تمثّل استضافة كأس دوري أبطال آسيا للنخبة في نيوم لحظة فارقة تعزز ارتباط سكان نيوم ومناطقها بإحدى أبرز الفعاليات الرياضية في آسيا، بما يتجاوز الحدود التقليدية للعبة كرة القدم. كما تعكس هذه المبادرة كيف أصبحت الرياضة جزءاً لا يتجزأ من نسيج نيوم الاجتماعي والثقافي».وتعد شراكة «نيوم» مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ركيزة أساسية لعدد من المبادرات المجتمعية النوعية، من أبرزها برنامج «شُهُب» الهادف إلى تأهيل وتطوير نجوم المستقبل في كرة القدم السعودية. وقد استفاد من البرنامج حتى الآن نحو 10000 شاب وشابة من مختلف مناطق المملكة.ومن خلال هذا التعاون، أتيح للأطفال المشاركين فرص فريدة للتفاعل المباشر مع مباريات الاتحاد الآسيوي، سواء بمرافقة اللاعبين عند دخول أرضية الملعب أو بالمشاركة في مراسم انطلاق المباريات، كما حظي عدد منهم بفرصة تسليم الكأس في نهائي دوري أبطال آسيا 2023 /2024، ليكونوا جزءاً من لحظة كروية تاريخية.