أكّد المدير الفني لفريق الأهلي ماتياس يايسله، جاهزية لاعبيه لخوض نصف نهائي كأس أبطال آسيا للنخبة، غداً ضد فريق الهلال، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. وأضاف: «أنا هنا منذ عامين، هذا الموسم لدينا القدرة على تحقيق الانتصار على الهلال؛ لأن الفوارق أصبحت متقاربة، وبوجود جماهيرنا وفي مباراة على أرضنا، فرصة التأهل ممكنة وحظوظنا بالفوز كبيرة»، وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بقاعة المؤتمرات الصحفية بمدينة الملك عبدالله الرياضية: «مباراة الغد قوية وصعبة جداً على الفريقين، خصوصاً أنهما يعرفان بعضهما جيداً»، وأوضح يايسله، أن وجود عدد أكبر في فريق الأهلي من ناحية اللاعبين الأجانب عن الفرق الأخرى الموجودة في نصف النهائي، يعطيهم المرونة الكافية لتحقيق أهدافهم خلال هذه البطولة، مشيراً إلى أن اللاعبين السعوديين قدموا أداءً رائعاً ومميزاً خلال المباريات الماضية ولديهم الثقة الكبيرة، وقال:«سنواجه خصماً نعرفه جيداً، وليس هنالك مساحة لأي مفاجآت والوقت ما بين المباريات قصير جداً، اللاعبون جاهزون ذهنيّاً وهذا هو المهم، ونحن في آخر مباراة انتصرنا على الهلال، ونعمل على تكرار ذلك هنا غداً، فالهلال فريق قوي ومتمرس ويمتلك نجوماً مميزين.وأكّد أن نتائج فريقه الماضية في البطولة تعطيهم حافزاً لتحقيق الانتصار، مشيداً بقدرات فريق الهلال والجودة العالية التي يمتلكها اللاعبون، موضحاً أن عليهم تقديم أفضل المستويات والتركيز العالي على جميع تفاصيل المباراة للخروج بنتيجة إيجابية.