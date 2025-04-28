اختتمت الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم المرحلة الثانية من دورة الرخصة التدريبية الآسيوية (C,B)، التي أقامتها تحت إشراف قسم التدريب والتعليم، بحضور 10 لاعبين سابقين، على أن المرحلة الثالثة من الدورة ستقام في 22 يونيو القادم.وقدم الدورة التي أقيمت في الرياض على مدى 4 أيام مدير التعليم الفرنسي فرانك ثيفيلييه، بمشاركة سيدريك لونجو، لويك بوري، وشهدت شرح أساسيات التدريب وطرق إعداد الوحدات التدريبية، إضافة لفرض اختبارات نظرية وعملية على المشاركين في الدورة.