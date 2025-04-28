شدد شيغيتوشي هاسيبي مدرب نادي كاوازاكي فرونتال على أن فريقه استحق الفوز عندما تغلب على السد القطري 3-2 بعد التمديد إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.وقال هاسيبي في تصريحه بعد اللقاء: «كانت المباراة جيدة، وقد لعبنا أمام فريق عظيم، لم تكن المهمة سهلة، ولكننا حاولنا تقديم المطلوب منا وتسجيل الأهداف من أجل تحقيق الفوز، استحققنا في النهاية هذا الفوز».وأضاف: «كانت هذه المباراة فرصة لنثبت أنفسنا ممثلين لأندية شرق آسيا، وقد نجحنا في تقديم مستوى جيد، والآن نحن الفريق الوحيد من شرق آسيا في الدور قبل النهائي، وسوف نواصل المحاولة في المنافسة مع الأندية الأخرى».وتابع: «هذا الإنجاز مهم جداً للنادي، وهو مهم للجميع سواء الجهاز فني أو اللاعبين، ويعني الكثير لنا داخل النادي، وقد تحقق بفضل جهود الجميع في الفريق خلال الموسم الماضي وهذا الموسم الذي نخوضه».وأوضح هاسيبي أن فريق النصر رائع، ولديه لاعبون يمتلكون المهارات والسرعة، ورغم قصر الوقت من أجل الاستعداد إلا أننا يجب أن نستعد بأفضل صورة من أجل المباراة المقبلة.واختتم حديثه قائلاً: «الأمر الوحيد الذي يهمني هو أننا يجب أن نفوز في المباراة المقبلة؛ كي نتأهل إلى النهائي، رغم أن وضعنا سيكون صعباً؛ لأننا سنحصل على راحة يومين فقط قبل المباراة القادمة».