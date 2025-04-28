أكد المدافع ساي فان فيرميسكيركن لاعب فريق كاوازاكي الياباني أن الفريق امتلك العقلية الصحيحة قبل خوض لقاء السد القطري، فتمكن من تحقيق الفوز والتأهل لدور نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة والمقامة حالياً بنظام التجمع بمدينة جدة.وقال المدافع البالغ من العمر 30 عاماً: «شاهدنا المباريات الثلاث الأخرى ولاحظنا أن الفرق القادمة من الغرب كانت دائماً تسجل مبكراً خلال الدقائق الأولى، ولذلك كان مخططنا ألاّ نسمح لهم بالتسجيل مبكراً، ولحسن الحظ، نحن من بادر بالتسجيل أولاً، وكانت عقليتنا أن نبني على هذا التقدم».وأضاف: «رغم أننا استقبلنا أهدافاً، إلا أننا كنا واثقين بقدرتنا على الصمود وتقديم مستوانا الحقيقي. كما أن البدلاء، ومن بينهم أنا، كانوا متحفزين للغاية، وكنا نؤمن بأن بإمكاننا صناعة الفارق، وهذا ما حدث في النهاية».ببلوغه قبل النهائي، أصبح كاوازاكي فرونتال الفريق الوحيد من منطقة الشرق الذي يواصل مشواره في البطولة، كما كان أول نادٍ من الشرق يتقدم في الشوط الأول خلال مواجهات نهائيات جدة 2025، ومع ذلك، لم يكن فان فيرميسكيركن متفاجئاً بما حققه فريقه.وأوضح لم نشعر بالمفاجأة لأننا نعرف جودة فريقنا. في المباريات الثلاث الأخرى، بدا أن فرق الشرق تأثرت بالأجواء والجماهير ولعبت بشكل متحفظ إلى حد ما.وتابع: «أما نحن، فقد كنا قد ناقشنا الأمر مسبقاً، وقررنا أن نكون الطرف المبادر منذ البداية ونُظهر شخصيتنا الكروية. كنا نعرف أننا نمتلك الجودة اللازمة، لذلك لم يكن الأمر مفاجئاً بالنسبة لنا».يذكر أن المدافع ساي فان فيرميسكيركن خريج أكاديمية شباب فينتفورت كوفو، أمضى تسعة أعوام في الملاعب الهولندية قبل انضمامه إلى صفوف كاوازاكي فرونتال عام 2024.من جانبه، أعرب لاعب الوسط يوكي ياماموتو، الذي ساهم بدور مهم في صناعة الهدف الافتتاحي، عن سعادته بأداء الفريق.وقال ياماموتو: «كانت مباراة صعبة للغاية، لكننا قدمنا أداءً جماعياً جيداً، وأنا سعيد جداً بتأهلنا إلى الدور القادم. نجحت في قطع الكرة بشكل جيد واستغلال المساحات خلف الدفاع، وفي الهدف الثاني، قام مارسينيو بانطلاقة رائعة خلف الخط الدفاعي».ومع استعداد كاوازاكي فرونتال لملاقاة نادي النصر السعودي في قبل النهائي، شدد ياماموتو على ضرورة تحسين بعض الجوانب.وختم قائلًا: «النصر فريق رائع، لكن تركيزنا سينصب على تقديم أسلوبنا الخاص. يجب أن نحتفظ بالكرة بشكل أفضل، وهذا الجانب بالتحديد، علينا تطويره في المباراة القادمة».