أكد نادي النصر السعودي ريادته الرقمية بعدما سجل مليون مشاهدة خلال 24 ساعة فقط لملخص مواجهته ضد يوكوهاما مارينوس عبر القناة الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، محققاً أعلى رقم مشاهدة في تاريخ القناة لمباراة ضمن بطولة نخبة آسيا.وبمقارنةٍ، حقق ملخص الهلال ضد غوانغجو 388 ألف مشاهدة خلال 48 ساعة، وملخص الأهلي ضد بوريرام سجل 244 ألف مشاهدة خلال الفترة نفسها.وفي تحليل الأرقام أكد الخبير التقني عبدالله الناصر لـ «عكاظ»: معدل مشاهدة ملخص النصر تجاوز 41,600 مشاهدة في الساعة، وملخص الهلال سجل نحو 8,000 مشاهدة بالساعة، والأهلي نحو 5,000 مشاهدة بالساعة.وأضاف: «النصر تفوق بمعدل زمني ومجموع مشاهدات يتجاوز الآخرين بأكثر من الضعف، وحاليّاً النصر يصنع موجات مشاهدة حقيقية تدفع القنوات الرقمية نحو أرقام قياسية ومليون مشاهدة خلال 24 ساعة تعني جمهوراً متجدداً وتفاعليّاً، يخلق زخماً يتفوق على أغلب أندية آسيا».وأشار الناصر إلى أن قناة الاتحاد الآسيوي رصدت ارتفاعاً لافتاً في متوسط زمن التفاعل لمقطع النصر، بزيادة تجاوزت 65% عن بقية الملخصات.وحول زمن البقاء للمشاهد (Average Watch Time) على ملخص النصر قال: تجاوز نظيريه ملخصي مباريات الهلال والأهلي بنسبة +65%، بحسب الإحصاءات التقديرية، فنسبة الإعجابات والمشاركات على ملخص النصر أعلى بثلاثة أضعاف من أقرب منافسيه مع زيادة عدد المشتركين في قناة الاتحاد الآسيوي خلال 24 ساعة عقب نشر ملخص النصر، كانت الأعلى منذ انطلاق البطولة.