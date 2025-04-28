يلتقي فريقا الهلال والأهلي في مواجهة نارية قبل نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، وذلك يوم غد (الثلاثاء) بجدة، وتعد هذه المباراة بين الغريمين السعوديين بمثابة حدث كبير، ويستعرض موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعض الحقائق والأرقام المثيرة من الفريقين.150 مباراة حتى الآنالتقى الهلال والأهلي في 150 مباراة عبر مختلف المسابقات، حيث فاز الهلال في 66 مباراة، بينما فاز الأهلي في 41 مباراة، وانتهت 43 مباراة بالتعادل.التكافؤ في المواجهات المباشرةتعد هذه المواجهة الثالثة بين الفريقين في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد لقاءيهما في دور الـ16 في عام 2019، حيث فاز كل فريق بمباراته على ملعبه، فاز الهلال 4-2 في الذهاب، بينما فاز الأهلي 1-0 في مباراة الإياب.أفضلية مبكرةحقق الأهلي الفوز في آخر لقاء بين الفريقين، حيث تغلب على الهلال 3-2 في الدوري السعودي للمحترفين في فبراير الماضي، إلا أن الفريق الجداوي لم يحقق انتصارات متتالية ضد الهلال في جميع المسابقات منذ أبريل 2016.تسجيل الأرقام القياسيةسيظهر الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة التاسعة في تاريخه، ليعزز رقمه القياسي الذي لا ينافسه فيه أي فريق آخر. وصل الهلال إلى النهائي في خمس من مشاركاته الثماني السابقة في قبل النهائي.انتظار طويل ينتهييعد هذا الظهور الثاني للأهلي قبل النهائي، حيث كانت المرة الأولى في 2012 عندما بلغوا النهائي.الإحصاءات تميل لصالح الهلالسيواجه الهلال فريقاً سعودياً في دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة التاسعة. رغم أنه تم إقصاؤه في دور الـ16 عام 2011 على يد الاتحاد، إلا أنه تأهل في آخر أربع مواجهات إقصائية ضد الفرق السعودية.مهمة الأهليفي المقابل، تأهل الأهلي مرة واحدة فقط عند مواجهته لفريق سعودي في البطولة (2012)، وخسر في مواجهتيه اللاحقتين عامي 2019 و2020.قوة هجوميةسجل الهلال 37 هدفاً في دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم، وهو أعلى رصيد له في نسخة واحدة. فقط فريق سيونغنام الكوري الجنوبي سجل أكثر في نسخة واحدة (40 هدفًا في 2004). أما الأهلي فقد وصل إلى أعلى رصيد له في النسخة الحالية بمجموع 29 هدفاً، وهو أكثر من إجمالي أهدافه في مشاركاته الثلاث الماضية (24 هدفاً).إنجاز جديد للدوسريأصبح سالم الدوسري الهداف التاريخي للسعودية في دوري أبطال آسيا للنخبة (بالتساوي مع ناصر الشمراني)، حيث سجل كلاهما 32 هدفاً. سجل الدوسري 9 أهداف هذا الموسم و6 أهداف في نسخة 2023-2024، مما يمثل 47% من أهدافه في البطولة.محرز في حالة مميزةللمرة الثانية، ساهم رياض محرز في تسجيل أهداف خلال خمس مباريات متتالية في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد أن حقق ذلك بين سبتمبر ونوفمبر من العام الماضي. شارك اللاعب الجزائري في 16 هدفاً هذا الموسم (9 أهداف، 7 تمريرات حاسمة).