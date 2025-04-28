اعتبر فيليكس سانشيز مدرب نادي السد القطري أن الفريق لم يكن في يومه خلال المباراة التي خسرها أمام كاواساكي فرونتال الياباني 2-3 بعد التمديد إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 يوم الأحد على ستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.وقال سانشيز: «أهنئ فريق كاواساكي وأتمنى له التوفيق في باقي البطولة، اليوم تأخرنا مرتين، إذ لم نبدأ بشكل جيد وبالطريقة التي نريد، ولم نكن مرتاحين، لنتلقى هدفين، كان يمكن تفادي أحدهما على الأقل».وأضاف: «الفريق حاول، ولكن المباراة لم تكن سهلة، فالفريق الياباني منظم للغاية، وعانينا صعوبة في الوصول للثلث الأخيرة من الملعب، لكننا نجحنا في إدراك التعادل مرتين، وبعد ذلك توجهت المباراة للوقت الإضافي».وأردف بالقول: «اليوم لم نكن في يومنا؛ إذ إننا قطعنا مشواراً جيداً في البطولة، ولكننا اليوم لم نتمكن من تحقيق الفوز والتقدم للدور قبل النهائي، هذه هي كرة القدم والأخطاء الفردية من اللاعبين جزء من اللعبة، ولا يمكن أن ألوم اللاعبين على ارتكاب الأخطاء».وتابع: «حافظنا على مستوانا خلال البطولة، ولكننا اليوم لم نقدم المستوى المطلوب وتلقينا هدفين جعلا الأمور أصعب علينا، وكان هنالك بعض الجوانب الصغيرة التي صنعت الفارق في النهاية».وأنهى فيليكس حديثه قائلاً: «كنا نتمنى أن نكون بين الأربعة الكبار، ولكننا لم ننجح في ذلك، ونأمل أن نعود بشكل أقوى في المرة القادمة».