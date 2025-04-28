لاعبي الأهلي رياض محرز وايفان توني
لاعبي الأهلي رياض محرز وايفان توني
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رشيد الهاشمي (جدة) rasheedalhashmi@
يبحث فريق الأهلي عن اللقب الأول في دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما يبحث الهلال عن لقبه الخامس في البطولة ذاتها.

ويتطلع الفريق الأهلاوي إلى المحافظة على سجله الخالي من الهزيمة في أبطال آسيا، إذ لم يتعرض لأي خسارة في آخر 16 مباراة خاضها في المسابقة بالنظام القديم والجديد، حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات.

كما يسعى الأهلي إلى بلوغ النهائي الثالث في تاريخه بعد عامي 1985 و2012، حيث خسر في المرتين، في مقابل ذلك سبق للهلال التتويج 4 مرات بعدما وصل للنهائي 9 مرات.

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