يمتلك مدافع الأهلي ديميرال رقمًا مميزًا قبل مواجهة فريقه بنظيره الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة الليلة بجدة، حيث لم تتم مراوغة ديميرال خلال آخر 13 مباراة خاضها اللاعب مع فريقه.وكشفت الأرقام أن ديميرال لم يُراوغ من قبل مهاجمي منافسي الأهلي بدايةً من لقاء النصر في الدور الثاني من دوري روشن للمحترفين وحتى مواجهة بوريرام التايلندي في ربع نهائي نخبة آسيا، ويسعى اللاعب للحفاظ على هذا الرقم عندما يواجه الزعيم في كلاسيكو آسيا.