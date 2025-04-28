أوضحت الأميرة الدكتورة أضواء بنت فهد بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أن الارتفاع الملحوظ في معدلات مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل وتوليها المناصب القيادية والمتوسطة يجسد النتائج الإيجابية لبرامج ومبادرات رؤية المملكة 2030.

وقالت إن هذا التقدم الكبير لم يكن ليتحقق لولا دعم القيادة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اللذين وضعا تمكين المرأة السعودية ضمن أولويات التنمية الوطنية.

وأضافت الأميرة أضواء أن مشاركة المرأة في سوق العمل شهدت ارتفاعاً تجاوز 35%، ما يعكس فعالية السياسات الرامية إلى تعزيز دور المرأة الاقتصادي والاجتماعي، وتمكينها من الإسهام في دفع عجلة التنمية الشاملة.

وأشارت إلى أن المرأة السعودية أثبتت حضورها المتميز في مختلف القطاعات الحيوية، مؤكدةً أن استدامة هذا التقدم تتطلب مواصلة تطوير بيئات العمل وتعزيز ثقافة التمكين.

وأكدت أن تمكين المرأة السعودية ليس فقط دعماً لتحقيق المساواة، بل هو استثمار استراتيجي يسهم في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، وفق مستهدفات رؤية 2030.

كما رفعت الأميرة أضواء أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة، مؤكدة أن المرأة السعودية اليوم أصبحت عنصراً أساسياً في مسيرة التنمية الوطنية ونموذجاً مضيئاً للعطاء والتميز. ‏