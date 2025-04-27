واصل إنتر ميلان الإيطالي سلسلة نتائجه السلبية وفقدان مكتسباته الكبيرة هذا الموسم، عندما مُني اليوم بالخسارة الثالثة توالياً للمرة الأولى هذا الموسم، إذ سقط أمام ضيفة روما بنتيجة (1-0) ضمن الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي، ليصبح مهدداً بخسارة صدارة الدوري لمصلحة وصيفه نابولي.يذكر أن الفريق الإيطالي الكبير كان خلال أيام قليلة فقط يعيش أحلام تحقيق الثلاثية التاريخية (الدوري، كأس إيطاليا، دوري أبطال أوروبا) ليجد نفسه فجأة خارج منافسات كأس إيطاليا ومهدداً بشكل فعلي بخسارة الدوري، إذ سقط إنتر ميلان بخسارة قاسية أمام غريمه التقليدي أي سي ميلان بثلاثية نظيفة في إياب نصف نهائي الكأس ليغادر البطولة خاسراً بمجموع المباراتين (4-1) وتأتي تلك الخسارة لإنتر ميلان بعد أربعة أيام فقط من السقوط أمام بولونيا ضمن الجولة الـ33 من الدوري.وتنتظر إنترميلان مواجهة حاسمة أمام برشلونة الإسباني الأربعاء القادم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.