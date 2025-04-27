أنهى ليفربول مدة 14 عاماً من تفرد مانشستر يونايتد بلقب أكثر الأندية الإنجليزية تحقيقاً لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بواقع 20 بطولة دوري، إذ نجح ليفربول اليوم في تحقيق لقبه الـ20 بعد الفوز على توتنهام وحسم لقب الدوري.وكان الفريق الأحمر قد دخل مباراته أمام توتنهام وهو بحاجة إلى نقطة واحدة فقط لحسم لقب الدوري الذي طال انتظار من عشاق ليفربول.الجديد بالذكر أن ليفربول ظل متسيداً لإنجلترا وزعيماً لبطولات الدوري بنظامه القديم بـ18 لقباً حققها ما بين 1901 و1990 ليدخل بعدها في فترة غياب عن تحقيق ألقاب الدوري استمرت 30 عاماً وانتهت في 2020 بتحقيق 99 نقطة مع المدرب الكبير يورغن كلوب.