أكد المدير الفني لفريق يوكوهاما باتريك كيسنوربو أن فريقه قدم بداية جيدة حتى استقبال الهدف الأول ثم شكّل النصر ضغطاً عالياً حتى تمكن لاعبوه من إحراز ثلاثة أهداف خلال الشوط الأول، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، في مواجهة ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة. مشيراً إلى أن الجانب الفني والجانب التقني بالسعودية قريب من الدوري الإنجليزي، وكل الفرق تُعد من الفرق النخبة، وقال: «برأيي نحن تلقينا ثلاثة أهداف كان يمكن تفاديها، وقد عوقبنا على بعض الأخطاء التي ارتكبناها، ثم جاء الهدف الرابع في بداية الشوط الثاني من هجمة سريعة، وفي المحصلة أنا محبط للطريقة التي تلقينا فيها الأهداف في المباراة»، موضحاً أن الخروج من البطولة بهذه النتيجة صعب للغاية، ويشعرون بخيبة أمل كبيرة. وختم المدرب حديثه: «كينتا اينوي عاد من إصابة أخيراً، ولم يتمكن من أن يبدأ المباراة، ولكنه شارك في الشوط الثاني مع أندرسون لوبيز، وكان لهما دور في ظهورنا بمستوى أفضل».