تحصل الهداف الإنجليزي هاري كين لاعب فريق بايرن ميونخ على بطاقة صفراء في مباراة فريقه مع ماينز ضمن منافسات البوندسليجا، وبناء عليه سيغيب كين عن المباراة القادمة، التي قد يتوج من خلالها بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني.ويأتي غياب كين في الوقت الذي انتظر فيه 16 عاماً في مسيرته الكروية من أجل الحصول على لقب بطولة بعد أن خسر كل الألقاب التي نافس عليها مع بايرن ميونخ الموسم الماضي.من جانبه أعرب هاري كين عن انزعاجه الشديد من تحصله على البطاقة الصفراء الخامسة، في البوندسليجا هذا الموسم، خلال الانتصار على فريق ماينز (3-0).وقال كين في تصريحات عقب المباراة، لصحيفة «بيلد» الألمانية: «هذا قرار جنوني، هذا جزء من قصتي، أنني سأغيب عن مباراة لايبزيج.. لكن لا داعي للقلق، سأحتفل أكثر من أي شخص آخر».وختم كين حديثه بقوله: «الأمر جنوني، يجب أن تسير الأمور مثل البريميرليج (رفع البطاقات الصفراء بعد الجولة 19)، سأغيب عن مباراة مهمة؛ لأني حصلت على بطاقة صفراء في أول مباراة بالموسم، هذا هراء، يجب التفكير في قانون للمستقبل».