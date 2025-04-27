تنتظر الجماهير الاتحادية عودة الثلاثي رايكوفيتش، وميتاي، وبيرجوين بعد فترة التوقف الحالية، إذ سيخوض العميد مواجهة حاسمة أمام النصر (الأربعاء) السابع من مايو القادم الساعة 9:00 مساء، على ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن مباريات الجولة (30) من دوري روشن السعودي للمحترفين، ويخضع الثلاثي لبرامج تأهيلية قبل العودة للمشاركة فيما تبقى من مباريات الدوري وكأس الملك في الموسم الحالي.ويواجه ستة لاعبين في الفريق الاتحادي خطر الإيقاف في حال حصولهم على «الإنذارات» في مباراة النصر القادمة في دوري روشن، واللاعبون المهددون هم: حسن كادش، ودانيلو، وعبدالإله العمري، وعبدالرحمن العبود، وموسى ديابي، وبيرجوين، وستكون مباراة العميد عقب لقاء النصر أمام الفيحاء في جدة، في مباريات الجولة (31) من دوري روشن.وكان الفريق الاتحادي استأنف تدريباته نهاية الأسبوع الماضي تحت إشراف المدرب لوران بلان، وبمشاركة القائد كريم بنزيما وجميع اللاعبين استعدادا لمواجهة النصر من أجل تحقيق الفوز والوصول لـ(71) نقطة والاقترب من حسم لقب الدوري.