تألقت الأندية السعودية «الهلال، والأهلي، والنصر» في دور ربع النهائي وعبورها لدور الأربعة بمسابقة دوري أبطال آسيا لأندية النخبة.وسجلت 14هدفا في مرمى الخصوم، وكان الأكثر تسجيلا فريق الهلال في مرمى غوانغجو الكوري الجنوبي بحصيلة تهديفية قوامها سبعة أهداف، بينما سجل فريق النصر أربعة أهداف أمام فريق يوكاهاما الياباني، ونجح الأهلي في تسجيل ثلاثية نظيفة في مرمى فريق برويرام التايلندي.وكانت الحصيلة التهديفية للأندية السعودية في الشوط الأول تسعة أهداف، بينما سجلت في الشوط الثاني خمسة أهداف فقط سجل منها الهلال أربعة أهداف وسجل النصر هدفاً من أقدام مهاجمه جون دوران.وتناوب على تسجيل الأهداف 13 لاعباً، بينما سجلت الأندية السعودية ثنائية وحيدة في هذا الدور من مهاجم فريق النصر الكولمبي جون دوران في مرمى يوكاهاما الياباني.نتائج الأندية السعودية في ربع نهائي دوري آسيا للنخبة:الهلال - غونغجو الكوري الجنوبي7/ صفرالأهلي- برويرام التايلندي3/صفرالنصر- يوكوهاما الياباني4/1