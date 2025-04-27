اشتد الصراع على لقب هدف دوري أبطال آسيا لأندية النخبة بين ثلاثي الأندية السعودية كابتن الهلال سالم الدوسري، والنجم الأهلاوي رياض محرز، وقائد النصر كريستيانو رونالدو، إذ يتساوى في صدارة الهدافين الثنائي الدوسري ومحرز بتسعة أهداف، ويليهما رونالدو بثمانية أهداف.وكان الكابتن سالم الدوسري سجل الهداف الشخصي التاسع له في شباك فريق غوانغجو الكوري الجنوبي في اللقاء الذي انتهى لصالح الزعيم بسباعية نظيفة، فيما استطاع النجم الأهلاوي رياض محرز تسجيل تاسع أهدافه في مرمى فريق بوريرام التايلندي في اللقاء الذي انتهى بفوز الراقي بثلاثية نظيفة، فيما نجح القائد كريستيانو رونالدو في تسجيل ثامن أهدافه ضمن مباريات دور ربع النهائي في البطولة الآسيوية.وسيواصل الثلاثي الدوسري، ومحرز، ورونالدو هز الشباك في مباريات نصف النهائي في دوري أبطال آسيا، فمن سيخطف لقب هداف دوري أبطال للنخبة؟ترتيب الهدافين في دوري أبطال آسيا1- سالم الدوسري 9 أهداف2- رياض محرز 9 أهداف3- كريستيانو رونالدو 8 أهداف