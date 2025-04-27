أعرب مدرب نادي الأهلي ماتياس يايسله عن سعادته الكبيرة بالفوز على بوريرام يونايتد 3-0 في اللقاء الذي جمعهما على استاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.وتأهل الأهلي ليتواجه في الدور قبل النهائي الثلاثاء القادم مع مواطنه الهلال الذي تغلب على غوانغجو من جمهورية كوريا 7-0 يوم الجمعة.وقال يايسله: كانت المباراة جيدة للغاية ومثالية، ونجحنا في تحقيق الهدف الأهم وهو الانتصار، بدأنا اللقاء بطريقة رائعة من خلال تسجيل هدفين في وقت مبكر وهو ما سهل من المهمة بعض الشيء وجعلنا ننفذ أفكارنا.وأضاف: في الشوط الثاني أيضاً لعبنا بطريقة جيدة ونجحنا في السيطرة على مجريات اللعب والمحافظة على شباكنا نظيفة، علينا الآن أن نطوي هذه الصفحة وأن نعمل بقوة من أجل المواجهة المقبلة في الدور قبل النهائي.وعن الدعم الجماهيري الذي حظي به الفريق أوضح المدرب: لا شك أن الجماهير التي وقفت بقوة خلف الفريق منحتنا الكثير من القوة والطاقة، وساهمت في تحفيز اللاعبين وهو ما عزز من حظوظنا في الفوز، حيث نأمل أن يتواصل هذا الدعم في المباراة المقبلة.وأشار يايسله إلى التغييرات التي قام بها في المباراة قائلاً: علينا إدارة ما نمتلكه من عناصر في الفريق بشكل مثالي، من الواضح في مثل هذه المباريات ربما نحتاج للاعبين الذين يملكون الخبرة الكافية، وفي النهاية يجب أن نبدأ بـ 11 لاعباً ثم التفكير بإشراك بعض اللاعبين لتحقيق أهداف مختلفة.وختم بالقول: بقي لدينا يومان فقط قبل خوض المباراة المقبلة التي ستكون صعبة أمام فريق مميز كالهلال، وتحتاج إلى إعداد كبير، يجب علينا استعادة الطاقة اللازمة ووضع الخطة المناسبة التي تكفل لنا الفوز.