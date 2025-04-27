أشادت الصحافة الرياضية اليابانية بالأداء الاستثنائي الذي قدمه النصر أمام يوكوهاما مارينوس، في اللقاء الذي انتهى بفوز النصر 4-1، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025، مؤكدة أن النصر أظهر تفوقاً فنياً وتكتيكياً جعل المباراة خارج نطاق التوقعات اليابانية.وقالت صحيفة «Soccer King» إن النصر بقيادة كريستيانو رونالدو فرض إيقاعه منذ البداية، مشيدة بالهدف الحاسم الذي سجله رونالدو في (د:38) والذي أجهز على طموحات الفريق الياباني مبكراً.ووصف موقع «J.LEAGUE.jp» النصر بالفريق الذي «يدرّس مبادئ الهيمنة الكروية»، مشيراً إلى أن وجود أسماء مثل رونالدو وساديو ماني شكّل ثقلاً تكتيكياً حسم مسار المباراة منذ الدقائق الأولى.أما موقع «Yahoo Sports Japan» فأبرز تفوق النصر الإحصائي، إذ استحوذ على الكرة بنسبة 63%، وسدد 17 كرة منها 15 بين القائمين والعارضة، ما عكس حالة السيطرة الكاملة على مجريات اللقاء.وأكدت التحليلات اليابانية أن النصر قدّم درساً تكتيكياً متكاملاً في كيفية إدارة المباريات الكبرى، معزّزاً مكانته كأحد أبرز الأندية الآسيوية ذات البصمة العالمية.ونوّهت الصحافة اليابانية بأن النصر لم يعتمد على الأسماء فقط، بل على منظومة جماعية متماسكة تجمع بين الإبداع الفردي والانضباط التكتيكي، ما جعله خصماً فوق مستوى المنافسة التقليدية.