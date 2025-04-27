أعاد المهاجم النصراوي جون دوران تخصصه في «الثنائيات»، بعدما هز شباك يوكوهاما الياباني، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا لأندية النخبة.وتمكن دوران من تسجيل هدفين في مرمى يوكوهاما الياباني، وتعد «الثنائية» الرابعة لدوران بالقميص النصراوي، والثانية توالياً في البطولة، إذ سبق أن سجل هدفين خلال الانتصار على استقلال طهران الإيراني (3-0) في إياب ثمن نهائي المسابقة.ويأتي الهدفان بعد غياب دام 4 مباريات عن التسجيل في دوري روشن للمحترفين.وسبق أن سجل دوران 3 ثنائيات سابقة أمام الفيحاء والأهلي في الجولتين 19 و20 من دوري روشن، وثنائية أمام الاستقلال بالنخبة الآسيوية.