أعرب مدرب نادي النصر ستيفانو بيولي عن سعادته بعودة المهاجم جون دوران إلى تألقه الهجومي خلال المباراة التي فاز فيها الفريق على يوكوهاما مارينوس الياباني 4/1 في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، وذلك ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.وقال بيولي: «كانت المباراة جيدة، وصنعنا الكثير من الفرص الجيدة خلالها، خصوصاً في الشوط الأول، وأنا سعيد بما قدمه اللاعبون الذين قاموا بعمل كبير خلال المباراة.. المهم الآن أننا أصبحنا جاهزين للخطوة التالية في المنافسة، بعد أن حققنا الفوز في مباراة اليوم».وأشار المدرب إلى نجاح المهاجم دوران في تسجيل هدفين، وقال: «جون لاعب مهم في الفريق، خصوصاً من خلال تحركاته في العمق، وهو يساعد المجموعة، وأنا سعيد بالعمل الذي يقوم به، وقد نجح اليوم بالتسجيل وأنا سعيد بالمستوى الذي قدمه».وأوضح: «لعبنا ضد فريق قوي في وسط الملعب، ولهذا طلبنا من اللاعبين ألا يبالغوا في الاحتفاظ بالكرة كثيراً في وسط الملعب، لأنه لم تكن هنالك مساحات كثيرة».وأردف بالقول: «بالتأكيد طموحنا هو أن نصل إلى النهائي، لكن كما قلت من قبل فإنه لا يوجد فريق يمتلك أفضلية في بلوغ النهائي. أنا دائماً أجهز الفريق لتحقيق الفوز في المباراة دون النظر إلى أسماء اللاعبين الموجودين على أرض الملعب».وتابع: «وجود الجماهير كان جميلاً، حيث منحونا طاقة إيجابية، وقد ساعدتنا هذه الجماهير كثيراً اليوم، وننتظر منهم المزيد في المباريات القادمة، حيث سنواصل العمل بجد للظهور بقوة في المباريات التالية، لأنه لا يزال أمامنا الكثير».