عبر قائد فريق النصر كريستيانو رونالدو وزميله ساديو ماني عن سعادتهما بالتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بالفوز على يوكوهاما الياباني بنتيجة 4/ 1 في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة.وقال كريستيانو رونالدو في تصريح خاص بالموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة للغاية، كان الفوز رائعاً، وقد كان من الرائع مشاهدة الطريقة التي نجح فيها خط هجومنا ببسط هيمنته، والآن فلننظر إلى الدور قبل النهائي.في المقابل قال اللاعب ساديو ماني صاحب الهدف الثاني: أعتقد أن أكبر استفادة لدينا كانت طريقة أدائنا على أرض الملعب، كانت الطريقة التي سيطرنا من خلالها على المباراة مهمة جداً، بالطبع لم نكن نرغب في استقبال أي هدف، لكنني أعتقد أننا قمنا بتمرير الكرة بشكل جيد اليوم.وأردف بالقول: عموماً، أعتقد أننا نستحق الفوز لأننا قدمنا مباراة رائعة، من المهم أن نلعب معاً بشكل جيد، فهذا يعزز ثقتنا، وأنا بصفتي مهاجماً فإنه من الجيد دائماً أن أنجح في التسجيل وهذا ما فعلناه.يذكر إنه في حالة وصول النصر للمباراة النهائية فإنه سيكون مسك ختام للبطولة بنهائي سعودي - سعودي، إذ سيلاقي حينها الفائز من لقاء الأهلي والهلال.