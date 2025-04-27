تأهل كريستال بالاس للمباراة النهائية في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه القوي على أستون فيلا بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على استاد ويمبلي في العاصمة لندن في دور نصف نهائي الكأس.وتمكن فريق كريستال بالاس من الوصول للمباراة النهائية لكأس الاتحاد للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 1990 و2016، حيث خسر اللقب في المرتين أمام مانشستر يونايتد، أما أستون فيلا الفائز باللقب 7 مرات آخرها في عام 1957 فقد فشل في التأهل للمباراة النهائية للمرة الـ12 في تاريخه.شهد اللقاء بداية قوية لكريستال بالاس، إذ سجل جان قيليب ماتيتا هدفاً ولكن تم إلغاؤه لوجود خطأ لمصلحة أستون فيلا، وواصل كريستال هجومه ومرر اسماعيلا سار تمريرة لزميله ايبرشي ليسددها قوية في منتصف المرمى عجز الحارس الأرجنتيني ايمليانو مارتينيز عن التصدي لها لتسكن الشباك هدفاً أول لكريستال (د: 31).وفي الشوط الثاني، تألق دين هندرسون حارس كريستال بالاس في التصدي لمحاولتين أمام لوكاس ديني وجون ماكجين، بينما أضاع ماتيتا ركلة جزاء لكريستال بالاس في الدقيقة 53 مسدداً الكرة في القائم، ليرد كريستال بتعزيز النتيجة عن طريق إسماعيلا سار بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء (د: 58)، وعاد إسماعيلا سار ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الوقت بدل الضائع (د: 94)، لينتهي اللقاء بفوز كريستال بـ3 أهداف دون مقابل.وينتظر كريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الفائز من مواجهة مانشستر سيتي ضد نوتنغهام فورست التي ستقام اليوم (الأحد) على ملعب ويمبلي.