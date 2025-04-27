أعلن نادي نيس الفرنسي عن إصابة لاعب الفريق ونجم منتخب مصر محمد عبد المنعم بقطع في الرباط الصليبي للركبة.وأشار نيس في بيان عبر موقعه الرسمي إلى أن إصابة عبد المنعم أفسدت فرحة الفوز على باريس سان جيرمان (3-1) على ملعب حديقة الأمراء، أمس الجمعة.وأضاف البيان «الصور الأولية للاعب بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء أثارت مخاوفنا، وأظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها بعد المباراة أنه يعاني من تمزق في الرباط الصليبي».وأشار النادي الفرنسي «يهدي نيس النقاط الثلاث له، وسيبذل النادي قصارى جهده لدعمه قدر الإمكان خلال أشهر تعافيه، حتى يعود للملاعب أقوى».وأصيب محمد عبد المنعم بعد 67 دقيقة من المباراة بعد احتكاك مع لاعب الوسط الإسباني فابيان رويز، لاعب وسط بي إس جي.ومن المنتظر أن يبتعد محمد عبد المنعم، 26 عاماً، عن الملاعب لنهاية العام الحالي 2025.