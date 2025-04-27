عاد الإسباني رودري هيرنانديز لاعب وسط مانشستر سيتي، والمتوج بالكرة الذهبية، للمشاركة في التدريبات الجماعية مع فريقه هذا الأسبوع بعد غياب طويل.وكان لاعب الوسط الإسباني، قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة في سبتمبر، في مواجهة ضد أرسنال، ورغم أنه غاب عن معظم الموسم، إلا أنه دائماً ما كان يؤكد أن هدفه هو ضمان المشاركة في مونديال الأندية.والآن أصبح رودري يستهدف المشاركة في نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، حال تأهل السيتي لهذا الدور إذا أطاح بنوتنغهام فورست يوم الأحد المقبل.وأكد مدرب الفريق بيب جوارديولا خلال مؤتمر صحفي عشية مواجهة فورست: «إنه يتدرب معنا. يقوم بالتدريبات بشكل جيد للغاية، لكني لا أعلم متى سيعود. هو يرغب في العودة، لكن الأمر متروك للطبيب لتأكيد ذلك».وستقام مباراة نهائي كأس الاتحاد يوم 17 مايو القادم بيم الفائزين من مواجهتي كريستال بالاس ضد أستون فيلا، وسيتي ضد نوتنغهام فورست.وفي حال لم يلحق رودري بنهائي كأس الاتحاد أو الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، التي ستقام في 25 مايو، فإن اللاعب الإسباني سيحظى بفرصة المشاركة في كأس العالم للأندية التي ستبدأ في 14 يونيو.