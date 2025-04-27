حسم برشلونة الموقعة الكبرى التي جمعته بغريمه التقليدي ريال مدريد، وتغلب عليه بنتيجة 3-2 في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا التي أقيمت على ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية، ليرفع برشلونة رصيده إلى 32 لقباً في تاريخ البطولة.سجل أهداف برشلونة بيدري (د:28) وفيران توريس (د:84) وجول كوندي (د:116)، بينما أحرز أهداف ريال مدريد كيليان مبابي (د:70) وتشواميني (د:77).شهدت المباراة جدلاً تحكيمياً كبيراً، خصوصاً من جانب ريال مدريد، إذ اعترض النادي الملكي على تعيين الحكم ريكاردو دي بورغوس قبل اللقاء، واستمرت الانتقادات خلال المباراة بسبب قرارات أثارت الجدل بين الفريقين والجماهير.ويستعد الفريقان لمواجهة جديدة في الدوري الإسباني بعد أسبوعين، ما يزيد من حدة المنافسة بينهما في ظل الأجواء المشحونة التي خلّفها نهائي الكأس، إذ يتطلع برشلونة لجمع بطولة الدوري مع الكأس ويدخل بمعنويات مرتفعة، بينما سيسعى ريال مدريد للرّد واستعادة الثقة أمام غريمه التقليدي.