صبّت جماهير النصر في الداخل السعودي والمنطقة الخليجية والعربية جام غضبها على الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد تحديد موعد مباراة النصر أمام يوكوهاما مارينوس الياباني في دوري نخبة آسيا عند الساعة 10:30 مساءً بتوقيت السعودية، معتبرين أن التوقيت متأخر وغير مناسب لطبيعة الجماهير النصراوية الواسعة. وفي الوقت الذي تزايد الجدل، كشف مصدر مسؤول في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لـ«عكاظ» أسباب اعتماد هذا التوقيت، مؤكداً أن القرار جاء بناءً على اعتبارات فنية وتسويقية متعددة، هدفها تحقيق أفضل توازن بين البث العالمي وحضور الجماهير. ورغم التبريرات الرسمية، عبّرت شريحة كبيرة من جماهير النصر عبر منصات التواصل الاجتماعي عن استيائها من توقيت المباراة، معتبرين أن الحدث الكبير كان يستحق توقيتاً أكثر ملاءمة للمدرج النصراوي العريق.لماذا اختير توقيت 10:30 مساءً لمباراة النصر؟بحسب المعلومات التي حصلت عليها «عكاظ»، جاءت مبررات التوقيت كالتالي:1. مراعاة الفوارق الزمنية مع اليابان.. اليابان تسبق السعودية بستّ ساعات، واختيار هذا التوقيت يتيح عرض المباراة في الصباح الباكر هناك، لتناسب الجمهور الياباني وتجنّب عرضها في أوقات الفجر.2. تعظيم المشاهدات في السعودية والمنطقة العربية.. العاشرة والنصف مساءً يُعدّ «وقت الذروة» في السعودية والخليج، إذ تكون العائلات متفرغة لمتابعة المباريات، ما يعزز نسب المشاهدة محلياً.3. خدمة النقل التلفزيوني العالمي.. التوقيت مناسب للبث عبر قنوات ومنصات عالمية، ويحقق جدولة متوازنة مع البطولات الأوروبية والأمريكية الكبرى دون حدوث تعارض في أوقات العرض.4. اعتبارات الجو والحرارة.. إقامة المباراة مساءً تخفف من تأثير درجات الحرارة المرتفعة، ما يوفر أجواء أكثر ملاءمة للاعبين والجماهير.5. تنظيم الجدول الرسمي للبطولة.. تم وضع توقيت موحد للعديد من مباريات دوري نخبة آسيا لضمان سهولة التنظيم الإعلامي والتسويقي للبطولة.6. دعم الحضور الجماهيري.. اختيار وقت متأخر يساعد في استقطاب الجماهير بعد انتهاء ساعات العمل، ويزيد من امتلاء المدرجات ودعم الحضور المباشر في الملاعب.