تختتم مساء اليوم (الأحد) لقاءات دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بمواجهة مثيرة، إذ يلتقي السد القطري نظيره فريق كاوازاكي فرونتال الياباني الساعة 7:30 مساء على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة.يدخل نادي السد القطري هذا اللقاء بطموحات كبيرة ومعنويات عالية بعدما توّج بلقب دوري نجوم قطر الجمعة، محققاً اللقب للمرة الـ18 في تاريخه. وجاء التتويج بطريقة مثيرة، إذ نجح الفريق، بقيادة المدرب فيليكس سانشيز، في قلب الطاولة على الدحيل، الذي تصدّر الترتيب لفترة طويلة من الموسم، قبل أن يفرض السد أفضليته بفوز كبير بنتيجة 5-0 على الأهلي، ليضمن اللقب بفارق نقطتين.ويتطلع السد لتكرار هذا الإنجاز على الساحة القارية، بعدما بلغ ربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 2019، ويبدو عازماً على الذهاب بعيداً في البطولة، خصوصاً بعد عبوره مرحلة الدوري بسهولة، وقدّم الفريق عرضاً قوياً أيضاً في دور الـ16، حيث تفوّق على الوصل الإماراتي بواقع 4-2 في مجموع المباراتين، ليضرب موعداً مع كاوازاكي فرونتال في الدور القادم. وسيشكّل النجم أكرم عفيف نقطة الارتكاز الأساسية في تشكيلة السد، إذ يتألق الجناح الموهوب بتسجيله 5 أهداف حتى الآن في دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب إحرازه 18 هدفاً في الدوري المحلي ساهمت في قيادة الفريق نحو اللقب.وفيما يتطلع فريق كاوازاكي فرونتال لتحقيق ظهوره الأول على الإطلاق قبل نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024 - 2025، يخوض الفريق الياباني الدور ربع النهائي للمرة الرابعة فقط في تاريخه، لكنه يدخل هذه المرحلة بثقةٍ كبيرة بعد مشوارٍ مميز في البطولة القارية حتى الآن، إذ أنهى الفريق مرحلة الدوري في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف مواطنه يوكوهاما مارينوس، كما أظهر كاوازاكي قوته في دور الـ16، حيث نجح في قلب تأخره ذهاباً 0-1 أمام نادي شنغهاي شينهوا الصيني إلى فوزٍ كبير بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين.