يدخل كل من كاوازاكي فرونتال الياباني والسد القطري مواجهتهما المرتقبة، اليوم الأحد، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024 - 2025، بثقة كبيرة في القدرة على بلوغ قبل النهائي، وكان الفريقان تأهلا عن جدارة إلى الدور قبل النهائي، إذ يمتلكان طموحات كبير من أجل مواصلة المنافسة على اللقب، وإليكم حقائق وأرقام عن الفريقين قبل المواجهة المرتقبة.مواجهة أولى من نوعهالم يسبق للفريقين أن التقيا من قبل في البطولة، إذ يخوض كاوازاكي فرونتال أول اختبار له أمام نادٍ قطري، في حين ستكون هذه المواجهة أيضاً الأولى للسد ضد نادٍ ياباني في تاريخ مشاركاته القارية.سجل متواضع أمام فرق الشرقلم يحقق السد سوى فوزٍ وحيد على أندية شرق آسيا في البطولة القارية، إذ جاء هذا الانتصار أمام سوون سامسونغ من جمهورية كوريا في ذهاب قبل نهائي نسخة 2011 (فاز 1، تعادل 1، خسر 3). كما أن هذه المباراة تمثل أول مواجهة للسد أمام نادٍ من شرق آسيا منذ فوزه على جيونبوك هيونداي موتورز بفارق ركلات الترجيح في نهائي نسخة 2011 وتتويجه باللقب آنذاك.كاوازاكي يطمح لكتابة التاريخيسعى كاوازاكي فرونتال إلى بلوغ قبل النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بينما يأمل السد في الوصول إلى هذا الدور للمرة الرابعة بعد أن سبق له ذلك في أعوام 2011 و2018 و2019.دفاع حديدييقدّم كاوازاكي فرونتال مستويات دفاعية مميزة هذا الموسم، إذ لم تهتز شباكه سوى خمس مرات، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في ست مباريات، وهو أعلى رقم للفريق في نسخة واحدة من البطولة. كما يحمل الفريق الرقم القياسي بين الأندية اليابانية في عدد المباريات التي خرج فيها بشباك نظيفة في البطولة (33 مباراة).هجوم السد يواصل التوهجللمرة الثالثة في تاريخه، نجح السد في التسجيل خلال 12 مباراة متتالية في البطولة، وهو أطول سلسلة له دون انقطاع في التسجيل في المسابقة، علماً بأنه لم يسبق له أن سجّل في عدد أكبر من المباريات المتتالية.البحث عن انتصار أول على فرق الغربهذه المباراة ستكون الثالثة لكاوازاكي أمام نادٍ من غرب آسيا، بعد مباراتين ضد سيباهان الإيراني في نسخة 2007، انتهتا بالتعادل السلبي، قبل أن يتأهل الفريق الياباني بركلات الترجيح.تنوع هجومي لافتيمتاز كاوازاكي فرونتال بتوزيع الأدوار الهجومية، إذ سجّل له 13 لاعباً مختلفاً في هذه النسخة من البطولة، وهو أعلى رقم بين جميع الفرق. وقد سجل الفريق أربعة أهداف في مباراته الأخيرة أمام شنغهاي شينهوا، وجاء كل هدف منها بتوقيع لاعب مختلف.