أكدت وسائل إعلام بريطانية أن المدرب بيب غوارديولا حصل على دفعة معنوية هائلة.

ونقلت صحيفة ذا صن عن مصادر إسبانية أن مدرب مانشستر سيتي سيعود إلى زوجته كريستينا بعدما كانا أعلنا في وقت سابق انفصالهما.

وأوضحت: «يُعتقد أن قرار بيب غوارديولا بتجديد عقده مع مانشستر سيتي حتى عام 2027 كان عاملاً رئيسياً في انفصالهما».

وتابعت: «المدرب الإسباني وزوجته كريستينا قررا تجربة علاقة جديدة بعد قضاء عطلة عيد الفصح معاً في برشلونة».

وأعلن الزوجان انفصالهما المفاجئ في يناير بعد 30 عاماً من الزواج، وبدأت إجراءات الطلاق في الشهر التالي.

وواصلت: «لكن بعد رحلة استمرت 3 أيام إلى برشلونة خلال عطلة عيد الفصح، يعتقد الآن أن الزوجين يمنحان بعضهما بعضاً فرصة أخرى»، ووفقاً لصحيفة إل ناسيونال الكاتالونية، حيث تزعم المصادر أن «كل شيء لم يُخسر في زواجهما».

وزادت: «يبدو أن العلاقة بين الزوجين بدأت في التراجع في عام 2019، عندما عادت سيدة الأعمال في مجال الأزياء كريستينا إلى برشلونة للتركيز على اهتماماتها التجارية، لكن قرار بيب في نوفمبر الماضي تجديد عقده مع مانشستر سيتي حتى عام 2027 هو ما أدى، حسب التقارير، إلى تسريع الانفصال بينهما».

وأكملت: «تعهد المدرب الآن بزيارة برشلونة مرة واحدة في الأسبوع بين المباريات، بحسب ما قاله مصدر لصحيفة إل ناسيونال».