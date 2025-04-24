يواجه النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم فريق ريال مدريد الفائز بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم 2024، خطر التعرض لعقوبة تأديبية قاسية من لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وفقاً لما نشرته صحيفة «ماركا» الإسبانية.

ولا يمر فينيسيوس صاحب الـ 24 عاماً بأفضل لحظاته في ريال مدريد بعد أن تراجع مردوده بشكل لافت وتعرض للصافرات من جانب جماهير فريقه خلال أكثر من مباراة.

وكشفت الصحيفة أن فينيسيوس متورط عبر شركة يديرها والده ووكيل أعماله في الاستحواذ على عدة أندية كرة قدم محترفة، وهو ما قد يُعتبر تضارباً محتملاً في المصالح، خصوصاً أنه لا يزال لاعباً نشطاً.

وبحسب الصحيفة فإن العقوبات المحتملة قد تتراوح بين الغرامة المالية، أو مطالبة اللاعب بالتخلي عن أي حصص ملكية له في الأندية، أو الاستبعاد المؤقت عن ممارسة كرة القدم، وقد يصل الأمر إلى الإيقاف لمدة عامين، بناءً على قرار الفيفا.

وذكرت التقارير أن الشخص الذي قدم الشكوى ضد فينيسيوس يطالب بتوقيع أقصى عقوبة ممكنة عليه، في انتظار قرار لجنة الأخلاقيات التي تملك الكلمة الأخيرة في هذه القضية.

يذكر أن فريق ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 69 نقطة خلفاً لبرشلونة المتصدر برصيد 76 نقطة، فيما يأتي خيتافي في المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة.