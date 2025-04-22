يواجه الثلاثي في الفريق الهلالي سافيتش، ومالكوم، وميتروفيتش خطر الإيقاف في حال حصولهم على الإنذارات في مواجهة الرائد، الأربعاء السابع من مايو القادم، الساعة 7:15 مساء على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن مباريات الجولة 30 من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ ستكون مباراة الهلال عقب مواجهة الرائد أمام العروبة على ملعب المملكة أرينا بالرياض.ويحتل الزعيم المركز الثاني في دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 62 نقطة، خلف الاتحاد صاحب المركز الأول بـ68 نقطة.