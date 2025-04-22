أجل النجم التعاوني هتان باهبري حسم مستقبله الاحترافي إلى الصيف القادم، على الرغم من دخوله فترة الأشهر الستة «الحرة» مطلع أبريل الجاري، التي يحق له من خلالها التوقيع مع أي نادٍ دون الرجوع لناديه الحالي.وانضم باهبري لصفوف التعاون لمدة موسم واحد في سبتمبر 2024، في صفقة انتقال «حر» عقب نهاية عقده مع نادي الشباب.يذكر أن اللاعب هتان باهبري بدأ مسيرته مع نادي الاتحاد من خلال الفئات السنية، وانضم لقائمة اللاعبين المحترفين، وبعد ذلك انتقل لنادي الخليج على سبيل الإعارة، ومن ثم انتقل لنادي الشباب في صفقة انتقال (حر)، وانتقل لنادي الهلال بعد شراء المدة المتبقية من عقده، ومن ثم عاد للشباب بعد شراء المدة المتبقية من عقده مع نادي الهلال، وانتقل لنادي التعاون في صفقة انتقال (حر) بعد نهاية عقده مع الشباب الصيف الماضي.