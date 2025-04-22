افتقد حارس مرمى الفريق الهلالي ياسين بونو، مستوياته المتميزه التي ظهر بها الموسم الماضي، مع الزعيم حيث كان يعتبر من أفضل حراس المرمى في دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك لما يقدمه من أداء رائع في التصدي للكرات الصعبة، وكان سداً منيعاً لكل المهاجمين نتيجة تصديه للكثير من الأهداف المحققة في العديد من المباريات، إلا أن الوضع في الموسم الجاري اختلف كثيراً وأصبحت شباك الهلال تستقبل أهدافًا سهلة، وهذا الأمر لم يكن معتاداً بالنسبة لحارس مثله، الذي كان يمثل ركيزة أساسية في الفريق.وبهذا المستوى خيب بونو آمال الجماهير الهلالية التي كانت تأمل بأن يكون سداً منيعاً كما كان في الموسم الماضي.يذكر أن ياسين بونو لعب الموسم الجاري 26 مباراة في دوري روشن، تلقت شباكه 34 هدفًا، ولم يستطع الحفاظ على نظافة الشباك إلا في 7 مباريات، فيما خرج بـ «كلين شيت» 15 مرة خلال 31 مواجهة خاضها الموسم الماضي بالمسابقة، واهتزت شباكه 20 مرة فقط.ووجهت الجماهير الهلالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انتقادات حادة على المستويات الفنية التي يقدمها حتى الآن مع الزعيم الموسم الجاري، وذلك بعد مباراة الشباب التي انتهت بنتيجة 2-2 ضمن الجولة الـ29 من دوري روشن للمحترفين.